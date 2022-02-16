دنيا وإيمي سمير غانم في صورة لافته بدون مكياج والجمهور يُشبههما “بالأطفال”… شاهدوا جمالهما الطبيعي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 05:48 مساءً - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة عفوية برفقة شقيقتها إيمي معبرة عن حبها الكبير لها من خلال التعليق الذي ارفقته للصورة بأنها طفلتها.

وقد لفتت الشقيقتين أنظار المتابعين من خلال ملامحهما الطبيعية بعيدًا عن المكياج حيث ظهرتا بإطلالة عملية وبشرة نضرة كالأطفال. بحسب ما أشار إليه المتابعين خلال التعليقات على تلك الصورة.

إيمي سمير غانم برفقة شقيقتها في «joy awards»

وكانت قد سافرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم مؤخرا إلى الرياض برفقة زوجها الفنان حـسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانـم وزوج شقيقتها الإعلامي رامي رضوان، إلى الرياض، لحضور حفل Joy Awards.

إيمي سمير غانم استعرضت إطلالتها في مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث تألقت بفستان سواريه أسود طويل لامع، وأسدلت شعرها الأسود على كتفيها، وتزينت بمكياج كثيف.

ويعد هذا هو أول ظهور لإيمي سمير غانم في مناسبة فنّية، منذ وفــاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، منذ عدة شهور، إثر إصـــابتهما بفيروس “كورونا”.

كما نشرت دنيا مؤخرًا عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” صورة لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانـم ودلال عبدالعزيز، وجّهت إليهما من خلالها رسالة بمناسبة الاحتفال بـ”عيد الحب”، وعلّقت عليها قائلة: “أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم، في الجنة مع بعض بإذن الله”. مضيفةً أنهما كانا من أجمل قصص الحب التي شهدتها في حياتها.

وتُعد قصة الفنان سمير غانـم ودلال عبد العزيز من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، حيث عاش الثنائي معاً عشرات السنين، وربط بينهما حب كبير استمر الى آخر يوم في حياتهما، بعد أن أُصيبا بنفس المرض، وهو فيروس كورونا المستجد، وظل كلٌ منهما يعاني مع المرض إلى أن فارق الحياة.

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