زياد الوشاحي: "وسط البلد" يواكب ما يحدث في الشارع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

يستعد المخرج زياد الوشاحي، لعرض مسلسله الجديد "وسط البلد" على قناة mbc خلال أيام، بالتزامن مع تصوير باقي الأحداث.

ينتمي المسلسل لنوعية السوب أوبرا، والتي تُقدم لأول مرة في مصر، بحسب ما صرح الوشاحي، مضيفا: "بدأت التصوير بداية شهر يناير الماضي وتستمر عرض الحلقات لعدة مواسم، وما يميز العمل أيضا أن أحداثه تواكب العديد من تفاصيل حياتنا اليومية وما يحدث في الشارع المصري بشكل كبير".

وتابع: "العمل يضم عددا كبيرا من النجوم من بينهم فيدرا وسميرة عبدالعزيز وجمال عبدالناصر، كما يتميز بالاعتماد على الشباب الموهوبين وإتاحة فرصة كبيرة لظهورهم من خلال مساحة تمثيلية كبيرة ومؤثرة".

واستكمل زياد: "العمل يشرف على كتابته أمين جمال ويشارك في إخراجه أحمد شفيق ومحمد أسامة".

المخرج زياد الوشاحي قدم مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي حقق نجاحا وقت عرضه، بطولة زينة، نسرين أمين، مي القاضي، حازم سمير، محمد شاهين، فتحي عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، تميم عبده، محمد أبو الوفا، صفوة، زكي فطين عبدالوهاب.