محمد رمضان في الإسكندرية.. ويلتقط صورة مع ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهر محمد رمضان، في الفيديو، وهو يلتقط الصور مع اثنين من ذوي الهمم في أحد شوارع الإسكندرية، معلقا: "ربنا يديم الحب، إسكندرية".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "المشوار"، الذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان "باي باي ثانوية".