أبطال فيلم "حامل اللقب" في "معكم منى الشاذلي" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، أبطال فيلم "حامل اللقب"، الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي والمخرج هشام فتحي، وذلك مساء غدا الخميس، على فضائية CBC.

يتحدث هشام ماجد خلال اللقاء عن فكرة الفيلم، التي كانت مكتملة قبل ٣ سنوات، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها، فضلا عن حبه لكرة القدم وتجربة التخسيس بسبب الفيلم.

ويكشف أحمد فتحي موقفه من ردود فعل الجمهور على الفيلم، ويتحدث عن علاقته بهشام ماجد، وأبرز المواقف الكوميدية داخل الفيلم.

كما تضم الحلقة تحديات وألعاب كوميدية بين ضيوف الحلقة.

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.