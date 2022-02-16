عمرو يوسف خارج سباق مسلسلات رمضان 2022.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان عمرو يوسف غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2022، بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، ومنها مسرحية "كازانوفا" مع الفنان حسن الرداد.

وقال عمرو، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أغيب عن رمضان هذا العام بسبب ارتباطي بمسرحية (كازانوفا)، وانتهائي من تصوير مسلسل (وعد الشيطان) قبل فترة قصيرة، بالإضافة إلى تحضيرات فيلم (شقو)، وأحضر من الآن عملا لرمضان بعد القادم".

وكشف عمرو يوسف موعد عرض مسلسل "وعد الشيطان"، قائلا: "يعُرض شهر مايو المُقبل عبر منصة شاهد، وهو من إخراج الإنجليزي كولن تيج، ويضم عددا كبيرا من النجوم".

وأضاف: "المسلسل مبذول فيه مجهود كبير على مستوى الجرافيكس والتمثيل، وهو ليس من نوعية الرعب، ويطرح سؤالا مهما هو ما الشيء الذي أنت مستعد لعمله من أجل من تحبهم، وما تبعات ذلك عليك، والمتفرج سيضع نفسه مكان الشخصية التي أقدمها."

مسلسل "وعد الشيطان" من بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، ويتكون من 6 حلقات.