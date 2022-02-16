إصابة ديانا هشام بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة ديانا هشام عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ديانا هاشم صورة من التحاليل، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله".

وتشارك ديانا في مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" الذي عُرض مؤخرا على قناة "الحياة"، وشارك في بطولته صلاح عبدالله، محمود البزاوي، شريف خير الله، وإخراج أيمن صقر.