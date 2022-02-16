لبنان يمنع عرض فيلم «Death on the Nile» بسبب مشاركة مجندة إسرائيلية سابقة ببطولته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قرر لبنان منع عرض فيلم “Death on the Nile” بسبب مشاركة المجندة الإسرائيلية السابقة غال غادوت في بطولته بحسب ما نقلت “فوربز”.

وتدور أحداث فيلم “موت على النيل” Death on the Nile” مرتفع الميزانية، والمأخوذ عن روايةٍ محبوبة مع طاقمٍ كامل من النجوم، في مشاهد مصر الخلَّابة في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتعرَّضَت الممثلة غال غادوت، وهي جنديةٌ سابقة في الجيش الإسرائيلي، لانتقاداتٍ منتظمة بسبب صمتها تجاه معاملة إسرائيل للفلسطينيين ودعمها الصريح لإسرائيل، بما في ذلك خلال قصف غزة في مايو/أيَّار 2021.

خدمت غادوت في الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان عام 2006، وأثناء حرب غزة عام 2014، نشرت منشوراً على منصة فيسبوك يرسل “محبة وصلوات” إلى القوات العسكرية الإسرائيلية، باستخدام هاشتاغ #LoveIDF.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، حُظِر فيلم Death on the Nile في الكويت.

وأكد مسؤول حكومي كويتي لوكالة AFP الفرنسية الحظر، لكنه لم يوضِّح أسبابه. وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن ذلك كان بسبب دعم غادوت الصريح للجيش الإسرائيلي.