“لا تسامح ولا تقبل”… هند صبري تكشف: سأنفصل عن زوجي في هذه الحالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

وضعت النجمة التونسية هند صبري خطا أحمر في علاقتها مع الجميع بما فيهم زوجها، وهو الكذب، مؤكدة إنها لا تسامح فيه ولا تقبله مهما كان المبرر، وستنفصل عن زوجها فورا إذا كذب عليها، وبنفس الوقت أكدت احتمال تقديم أجزاء جديدة من مسلسل “البحث عن علا” بعد نجاحه.

أنس بوخش مقدم برنامج ABtalks اختار تصريحات صادمة وحازمة لهند صبري ضيفة حلقته الجديدة المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، وفي صدارتها رفضها التام للكذب، وردت على سؤال: ما هو الشيء الذي لا تقبلينه أو تسامحين فيه؟ قائلة: لا أحب الكذب وسأنفصل عن زوجي إذا كذب عليّ.

وأكدت هند صبري أن حياتها في الطفولة كانت هادئة للغاية ولهذا تعرضت للصدمة عقب انفصال والديها، موضحة بأنها أصبحت تائهة وشعرت بالوجع.

أشارت هند إلى أن الفتاة تظل توافق على أوامر ورغبات العائلة أثناء طفولتها حتى تكتشف أن صوتها الخاص يضيع ويتلاشى، وهنا تبدأ التمرد بحثا عن استعادة ذاتها، وهذه مرحلة طبيعية تمر على أي فتاة.

بنفس الوقت احتفلت هند صبري بنجاح مسلسلها الجديد “البحث عن علا” وقالت إن نجاح العمل قد يدفعها للتفكير في تقديم أجزاء جديدة منه، واعتذرت هند من معجبيها بسبب اقتصار المسلسل على 6 حلقات فقط، وأكدت أن فريق العمل بذل جهدا كبيرا في صناعة المسلسل رغم عدد حلقاته القليل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الاعلامي خيري رمضان وكريم عوض، على قناة القاهرة والناس، لافتةً إلى أنها لم تكن تتوقع النجاح الذي حظى به المسلسل على الرغم من عرضه على منصة عبر الانترنت.

أشارت إلى أن المسلسل على رغم صغر عدد حلقاته إلا أنه لاقي ردود أفعال واسعة وصلت إلى دول الخليج، وليس فقط داخل مصر، قائلة: عارفة أن الـ 6 حلقات مش كفاية وبعتذر للمشاهدين بس أحنا تعبنا أوي عشان نطلعهم.

وواصلت قائلة: كل طاقم العمل اللي شارك في العمل كان عنده اصرار للنجاح خاصة وهو يعرض على منصة عالمية، ونقدم حاجة مشرفة ومبسوطة بالنتائج واتنقل لى اعجاب كبير بالأماكن المصرية.

ولفتت إلى أن الطفلة ياسمينا أدت الدور في المسلسل بطريقة مبهرة على الرغم من صغر سنها، مضيفةً أن ياسمينا العبد حضورها طاغي أمام الكاميرا ولها مستقبل كبير.

وأثنت الفنانة هند صبري على أداء نجم العمل أحمد طارق، مضيفة: لم أكن أعرف احمد طارق شخصيا ولكن اسمع عنه في المهنة والاعلانات، والمخرج هادي الباجوري هو اللي رشحه لي لأداء شخصية دكتور مروان واعجبت بأدائه وطريقة القاءه.