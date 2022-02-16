تزامنًا مع عيد الحب… إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها عبر إنستجرام على هذا الفنان الشهير! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 03:54 مساءً - أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع، خطوبتها على الملحن المصري “وليد سامي” وذلك تزامنا مع عيد الحب حيث نشر الثنائي صورًا تجمعهما عبر حسابتهما الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وسرعان ماحصدت الصور عدداً كبيراً من التعليقات والإعجابات من الأصدقاء والجمهور المهنئين بالخطوبة متمنين لهم التوفيق في حياتهم الأسرية والفنية .

وإحتفل الملحن “وليد سامي” بخطوبته علي الفنانة “إلهام عبدالبديع”، في جو عائلي، وجاء إعلان إلهام ،خطوبتها بمناسبة الفلانتين، بعدما خضعت مع خطيبتها لأكثر من جلسة تصوير إحتفالاً بهذه المناسبة.

وكانت علاقة الملحن” وليد سامي”بـ الفنانة “إلهام عبد البديع، بدأت قبل عدة أشهر بعدما تعاونا فى أغنية على مواقع التواصل الإجتماعي، وشوق الملحن” وليد سامى “جمهوره وقتها قائلاً: “إستنوا مفاجأة حلوة مع الممثلة إلهام عبد البديع وحبيب قلبى وصاحبى الموزع روبرت كامل”.

إلهام عبد البديع عن دورها في ويبقى الأثر: مبسوطة أن المخرجين عرفوا إني كبرت

من ناحية أخرى، علّقت الفنانة إلهام عبـد البديع، على دورها في حكاية “ويبقى الأثر“، من مسلسل “إلا أنا” التي شاركت فيها مؤخرًا بدور سيدة تُدعى هدير.

وقالت إلهام عبـد البديع في تصريحاتها السابق، إنها سعيدة بدورها المختلف في حكاية ويبقى الأثر، حيث تلعب فيها دور سيدة والدة طفل، وتتحمل مسؤلية المنزل.

وأضافت أنها سعيدة لأن المخرجين أدركوا أنها تستطيع لعب أدوار الأم والزوجة، قائلةً: أنا مبسوطة عشان المخرجين عرفوا أني كبرت، وممكن أظهر في دور مختلف.

وتابعت إلهام عبـد البديع، أن شخصية هدير، تمثل الفتاة المصرية الشعبية الموجودة في كل بيت، ويحبها الجميع وتستطيع تحمل المسؤلية، وفي دورها تناقش قضية هامة، وهي فكرة إهمال الزوج لمسؤليات منزله، وتحمل الزوجة أعباء الحياة وحدها ورفضها للطلاق كي لا يُصاب نجلها بالعُقد النفسية.

وتشارك إلهام عبـد البديع، في الحكاية بجانب عدد كبير من الفنانين، وأبرزهم نجلاء بدر، إيناس كامل، مصطفى درويش، كريم كوجاك، كريم محجوب، أحمد عنان، وردشان، وغيرهم من الفنانين، والحكاية من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري.

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