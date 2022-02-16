“هاني شاكر ما يقدرش يمرجحني”.. شاهد الفيديو الذي تسبب في ايقاف عمر كمال واتهامه بالسكر

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 02:56 مساءً - أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بإيقاف المطرب عمر كمال وإحالته للتحقيق بسبب تجاوزه وتطاوله على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد ظهور عمر كمال في فيديو بث مباشر تواصل فيه مع جمهوره ورد على أسئلتهم، ومنها رده على أحد الأشخاص وإهانته لهاني شاكر.

ونشر المذيع أحمد عبد العزيز الفيديو الذي تسبب في الأزمة عبر حسابه على “تيك توك” وظهر عمر كمال يرد على شخص كتب له “هاني شاكر هيمرجحك” ويقول: “مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة جوه وبرا وفوق وتحت، يمرجح اللي زيك يا كوكو”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا رسميا بشأن تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال التي هاجم فيها نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وجاء البيان كالتالي “ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس ادارة واعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول علي رمز فني وقيمة أثرت علي مدي تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزآ للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وترفض النيل التلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ علي أصالة وريادة الأغنية المصرية.

وأضاف البيان “ترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري علي وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثآ وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة”.