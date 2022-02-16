لأول مرة قصي خولي يُكشف عن ملامح إبنه بشكل واضح بمناسبة عيد الحب… شاهدوا كم يُشبه والده!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 02:56 مساءً - حرص الفنان السوري قصي خولي على التعبير عن حبه لابنه “العميد فارس” بمناسبة عيد الحب، كما وجه رسالة إلى والدته مديحة الحمداني، من خلال حسابه الخاص في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

قصي خـولي نشر فيديو ولأول مرة يظهر ملامح ابنه بشكل واضح جدًا، حيث ظهر وهو يحمله على أكتافه بينما تقوم مديحة بتصويرهما، وفي فيديو آخر ظهر الطفل مع والدته بينما يقوم قصي بتصويرهما.

وبدا العميد فارس طفلًا جميلًا حيث عبر المتابعون عن إعجابهم الكبير به، فيما رأى البعض أنه يشبه والده إلى حد كبير.

وعلّق قصي على مقطعي الفيديو قائلًا: “شتقتلكن كتير وحابب كون معكن ان شاء الله بس اخلص تصوير… الله يحميك يا روحنا ويحمي اغلى واطيب ماما ويديمها فوق راسك لاني بعرف انها شايلتك بعيونها… الله يكون معكن ويحميكن ومنجتمع قريبا… الله يحمي اطفال العالم جميعًا”.

ولاقى تعليق قصي تفاعلًا كبيرًا من قبل روّاد السوشيال ميديا الذين أكدوا على جمال علاقتهما والاحترام المتبادل رغم عدم معرفتهم إن كانا متزوجين أم انفصلا.

من جهتها لم تتأخر مديحة الحمـداني بالرد على قصي حيث علّقت قائلة: “الله يحميك و يحمي هالنعمة اللي ربي عطاها لنا، شكرا ع كلامك يا أغلي أب ونحنا كمان شتقتالك كتير ربي يوفقك بشغلك و تكون عنا قريبًا”.

قصي خولي يكشف أحداث جديدة عن مسلسل “الوسم”

من ناحية أخرى، أطلقت منصة “شاهد Vip” المسلسل الدرامي الجديد “الوسم” بحضور النجوم وأهل الصحافة والإعلام. حيث بدأ الحفل بمرور النجوم على السجادة الحمراء ومن ثم عرض حصري للحلقة الأولى من المسلسل ومن ثم مؤتمر صحفي جمع بطل المسلسل قصي خولي، المخرج سيف الدين سباعي ومدير أعمال شاهد الأصلية علي غملوش والمنتج أحمد الشيخ والكاتب بسيم الريس.

وقد تحدث قصي خولي عن تجربته الأولى في الكتابة بإعتباره كاتب هيكل العمل مشيرًا على دعم منصة شاهد لفكرة العمل بشكل كبير وقد قال قصي أن هذه التجربة هي “المسؤولية الكبيرة التي ساهم الجميع بإنجاحها”.

وعن أحداث المسلسل قال قصي بأن الوسم يتطرق إلى أحداث وقعت في العالم العربي سببها بالمجمل الظروف المعيشية والإقتصادية وأن هذا العمل جديد من نوعه وغير تقليدي من حيث الرؤية والمضمون.

يُذكر أن “مسلسل الوسم” هو سلسلة من أربعة أجزاء متتالية وكل جزء يتضمن ٧ حلقات.

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