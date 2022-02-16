هل عادت المياه إلى مجاريها بين أحمد الفيشاوي وزوجته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته ندى الكامل جدلاً وحيرة لدى المتابعين، بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو، بدت فيه وهي تحتفل بعيد الحب.

وكشفت الكامل عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: “أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض”، كما صدحت في الخلفية أغنية “شو حلو آخر حب”، والتي تقول كلماتها: “شو حلو آخر الحب وأولو، والله لو بيدي بصراحة أنا اخطفه من هلو”.

كما أعاد أحمد الفيشاوي متابعة طليقته على موقع “إنستغرام” ليزيد الجدل حول عودتهما إلى بعضهما.

وكانت الكامل قد أعلنت انفصالها عن الفيشاوي، مشيرةً إلى أنهما تطلّقا بسبب خلافات بينهما، متمنيةً له التوفيق في حياته، ومعبّرةً عن احترامها وتقديرها له.

كما كشفت ندى الكامل سبب انفصالها عن أحمد الفيشاوي، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي، ربنا يوفّقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنتَ خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيراً”.

وحذفت ندى الكامل الصور التي تجمعها بطليقها الفنان أحمد الفيشاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل الفيشاوي الرد على هذا الأمر تماماً.