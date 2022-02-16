أصالة عن أغنيتها الجديدة “تقول تبغاني”: “بمنتهى الجرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً من أغنيتها الجديدة “تقول تبغاني”، عبّرت من خلاله عن سعادتها بطريقة أدائها للأغنية التي طرحتها احتفالاً بـ”عيد الحب”.

وعلّقت أصالة على الفيديو مؤكدةً أنها تحررت من القيود وغنّت بمنتهى الجرأة لتبلغ ذروة طموحها الفني في الأداء، وأنها تهديها إلى زوجها الشاعر فائق حسن، قائلةً: “غنيت بمنتهى الجرأة، تحررت من كل القيود اللي بتأخرني عن تحقيق حلمي بصوتي”.

وأضافت: “غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء، ولأني منّ وقت سمعتها وأنا شايفة كل جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية اللي بتستحق لما بدّي غني له بأحلى ما عندي أهديه”.

واختتمت أصالة بالقول: “هالأغنية فيها حرية بكلّ حلاوتها، الله يحفظ الحبايب وتعيشوا وغنّي لكم كل معاني الحب. واللي لسه ما حب الله متل مابعتلي يبعتله، عيشوا الحبّ بهالأغنية، وارقصوا عليها وارسموا بسماعها أحلى الذكريات، الحب والفن نعمة الكل بيقدر يملكها”.