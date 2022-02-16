محمد الشرنوبي يحذّر من النّصب باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد الشرنوبي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في “إنستغرام” مجموعة صور لمحادثات أجراها على تطبيق “واتساب” عدد من الأشخاص، ينتحلون اسمه، أو يدّعون قربهم منه والعمل معه، للنّصب على الشباب، للمشاركة فى عمل فني من بطولته.

وعلّق الشرنوبي على تلك المحادثات بقوله: “مليش أي علاقة بالناس دي… خلّوا بالكم يا جماعة”.

يُذكر أن الفنان محمد الشرنوبى كان قد شارك في فيلم “فرق خبرة”، الذي تدور أحداثه حول “ناجي” الذي يقوم هو بدوره، وهو شاب حالم يستكشف الحب والعلاقات العاطفية لأول مرة، كما يمر بالعديد من المشكلات العائلية التي يهرب منها.

فيلم “فرق خبرة” يشارك في بطولته بجوار محمد الشرنوبي، كلٌ من: هدى المفتي، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

وكان صنّاع الفيلم قد قدّموا لفتة وفاء للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بعدما وضعوا صورتها لتتصدر بوستر الفيلم، قبل طرحه في دور السينما.