أحمد العوضي يعلن خروجه من سباق دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي، خلال تصريحات صحافية، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول مشاركته في سباق دراما رمضان بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، سوف يبدأ تصويره قريبًا.

وأكد أنه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 بسبب انشغاله بتصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى، موضحاً أنه لن يكرر تجربة شخصية “الخديوي”، التي جسدها في مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي، وحققا نجاحاً كبيرا، وشاركهما فيه عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

وكانت ياسمين قد نشرت على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” عدة صور تحمل كوميكسات للسخرية من يوم الحب، حيث نشرت صورة من مسلسل “اللي ملوش كبير” مع زوجها وهي تطلب منه أن يقول لها كلام حب في الفلانتين، إلا أن رده كان مفاجأة لها، كما نشرت صورة للفنان محمد هنيدي يظهر فيها وهو يرقد على السرير في حالة إعياء، ويجيب على سؤال: “عايزة إيه في عيد الحب”، بقوله “فولتارين”.