محمد أبو جبل يرفض الرد على تصريحات زوجته المثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة القدم الرد على تصريحات زوجته ملكة جمال الجزائر السابقة التي قالت فيها إنها “اعتقدت أنه أذكى بكثير”، معبرة عن غضبها من تصريحاته في برنامج الإعلامية منى الشاذلي.

رأى أبو جبل أن الإضاءة على الأمر قد تؤدي الى فتنة بين الشعبين المصري والجزائري، ما يرفضه بشدة.

وكانت سمارة يحيى قالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولا الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثا احتراما لكلا العائلتين لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة”.

وأوضحت أن قنوات وصحفا كثيرة حاولت التواصل معها لمعرفة ما جرى بينها وبين زوجها محمد أبو جبل لكنها فضلت السكوت وعدم الكلام أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية اني ما نتكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة التي الله شايف إنه فيها خير لينا احنا الاثنين لكن ما دام أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه وأذيني أنا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلا وليس أمرا أن الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق”.

وأضافت عن الحديث حول طلاقها: “كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذواني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطو في بالكم اني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، أخيرا نقول لناس كثيرة راهي تشوف الآن في هاذ story كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي”.

وكان محمد أبو جبل، قد رد على سؤال حول حقيقة طلاقه من زوجته، رافضا التأكيد أو النفي، مؤكدا للإعلامية منى الشاذلي، أنه سوف يخبرها بحالته الاجتماعية بعد انتهاء البرنامج، مما أثار شكوك المتابعين حول انفصاله.