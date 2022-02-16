شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل أكرم حسنى: "مكتوب عليا" يمنع الإجازات و18ساعة تصوير يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق من أجل مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ومنع الحلفاوى الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان .

ويشارك فى بطولة مسلسل "مكتوب عليا"، بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، منذ أن قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف ايمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن أكرم حسنى يشارك فى فيلم "العميل صفر"، مع الفنانة نيللى كريم، حيث صور منه عددا من مشاهد الفيلم العام الماضى، ومن المقرر أن يعرض فى صيف 2023.