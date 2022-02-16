شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة "v" أحد أعضاء "BTS" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت فرقة BTS التطورات الصحية لأعضاء الفرقة، وأعلنت إصابة عضو الفرقة "V" بفيروس كورونا، وكشفت عن تفاصيل وضعه الصحي، وعن تطورات حالة جيمين الصحية بعد إصابته مؤخراً .



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وأشار مديرأعمال الفرقة أن كيم تاي هيونج الشهير بـ"V"، قد أصيب بفيروس كورونا، بعد إجراء اختبار PCR له، بعد إصابته بالتهاب في الحلق، وأشارت إلى أن "v" حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الفرقة في بيانها : "حصل V على جرعتين من لقاحات كورونا، ولا تظهر عليه أي أعراض غير عادية بخلاف الحمى الخفيفة والتهاب الحلق، ويخضع حاليًا للعلاج في المنزل أثناء انتظار المزيد من الإرشادات من سلطات الرعاية الصحية"، وأشارت الوكالة المسؤلة عن الفرقة إلى أنه لم تظهر أي أعراض على زملائه في المجموعة، وقالت إنها تضع صحة الفنانين على رأس أولوياتها وستبذل مجهودها لتوفير الرعاية لـ"v".

ويعتبر "v" هو العضو الخامس في الفرقة الذي يصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة جيمين بالفيروس الشهر الماضي، وفي ديسمبر الماضي، ثبت أيضًا إصابة الأعضاء RM و Jin و Suga بالفيروس.

وفي نفس السياق، شارك " J-Hope"عضو الفرقة، أول صورة لزميله Jimin، بعد تعافي الأخير من إصابته بكورونا ومن العملية الجراحية لعلاج التهاب الزائدة الدودية الحاد، والتي خضع لها مؤخراً، وطمأن الجمهور على حالته بعد ظهوره بصحة جيدة