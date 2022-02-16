شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري فى sAbtalk : اعتذرت لبناتى بسبب "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة هند صبري ضيفة على برنامج sAbtalk على يوتيوب، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الشخصية والعائلية وكذلك الفنية، وكشفت عن أسرار جديدة عن حياتها وطفولتها وعلاقتها بزوجها

وخلال البرنامج تذكرت هند صبري طفولتها في تونس وعلاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت تعاني من عدة عادات سلبية في طفولتها مثل حديث والدتها بطريقة سلبية معها، ولكنها تفهمت الأمر بعدما كبرت، واعتبرت أن تلك العادة بسبب عدم وجود فرصة لجيل والديها بتحليل تصرفاتهم وعاداتهم، لذلك هي تشفق عليهما، وأكدت انها عالجت هذا الأمر مع والدتها وأصبحت تعبر لها عن ما يسبب لها ضيق بدون خوف.

وتحدثت هند صبري في البرنامج أيضا عن مسلسلها الأخير "البحث عن علا" ، وقالت إن العمل كان بمثابة تحدي لها بسبب عملها مع المنصة لأول مرة كمنتجة وليس ممثلة فقط، لذلك استغرق الأمر منها كثيراً مما تسبب في تقصيرها بحق بناتها، لذلك شعرت - كما تقول - بالذنب لأنها أقل فترة رأيت فيها بناتى ، لذلك اعتذرت لهن وحاولت الحديث معهن عن رغبتها في تحقيق أحلامها في العمل.



هند صبري في برنامج sAbtalk



هند صبري

وأشارت خلال اللقاء عن علاقتها بوالديها، وقالت إنها كانت في عمر 14 عام عندما انفصل والديها، وأضافت إنها كانت غاضبة ليس بسبب الانفصال ولكن بسبب طريقة الانفصال، لذلك لم تتحدث مع والدها لمدة عام ونصف بعد انفصاله عن والدها، قبل أن تعود العلاقة بينهما.

وكشفت هند صبري عن أسباب نجاح واستمرار زواجها لما يقارب 14 عاما، وقالت إن السبب الأول هي فهمها هي وزوجها أن الزواج واستمراره أمر صعب، والسبب الآخر انهما يعيشان على طبيعتمها بدون تمثيل أو خداع.