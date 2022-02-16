شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة زوجة مصطفى درويش فى مسلسل "حرب نفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة أروى جودة تصوير مسلسلها الجديد "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة، وهو ضمن حكايات مسلسل "وجوه"، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة متزوجة من مصطفى درويش الذى يعمل ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما، والعمل يشارك فى بطولته جيهان خليل، أشرف زكى، عصام السقا وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

وفى نفس السياق تصور أروى جودة دورها فى مسلسل "بابلو" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، ساندى على، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين.

أما مصطفى درويش فيشارك في بطولة مسلسل "SUITS بالعربي" بطولة ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي، كما يصور أيضاً مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وبطولة خالد النبوى وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن أروى جودة قدمت آخر أعمالها مسلسل "حرب أهلية" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.