شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الهرم وشبرامنت.. دنيا عبد العزيز تصور "ملف سرى" و"المداح 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة دنيا عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في موسم رمضان لعام 2022 بمسلسلين هما "ملف سرى" مع الفنان هانى سلامة و"المداح 2" مع الفنان حمادة هلال.

وقالت الفنانة دنيا عبد العزيز في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بصور المسلسلين في وقت واحد حيث أقوم بتصوير المداح في شبرامنت وتصوير ملف سرى في الهرم، وان شاء الله الدورين يعجبوا الجمهور في رمضان المقبل".

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما مسلسل "المداح 2" فهو من بطولة، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، هبة مجدى، ولاء الشريف، كمال أبو رية، أحمد فؤاد سليم، وتتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين الآخرين.