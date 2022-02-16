مسلسلات رمضان 2022.. مصطفى شعبان ينشر أول فيديو من كواليس "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر النجم مصطفى شعبان، أول مقطع فيديو من كواليس مسلسل "دايما عامر" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

وظهر شعبان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يسير ضاحكا على شاطئ البحر والكاميرات من حوله، وعلّق: "دايما عامر".

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري، والمقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2022.

وفي مسلسل "دايما عامر"، تجسد الفنانة لبلبة دور "ميس زهرة" في العمل، وتؤدي ميرنا نور الدين دور "ميس فدوى"، وسينتيا خليفة في دور "ميس ماهيتاب"، وكريم عفيفي في دور "مستر نوفل"، وسماء إبراهيم في دور "ميس همت"، وأحمد الشامي في دور "مستر شريف"، وعمرو عبد الجليل في دور "مستر أبو الوفا".