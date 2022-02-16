أحمد داود ومحمد شاهين يحتفلان بعيد ميلادهما في كواليس "suits بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الثنائي أحمد داود ومحمد شاهين، بعيد ميلادهما مع طاقم عمل مسلسل "suits بالعربي"، وذلك في مفاجأة من فريق العمل أثناء تصوير أحد المشاهد.

يذكر أن الفنان أحمد داود من مواليد 31 يناير 1983، بينما الفنان محمد شاهين من مواليد 13 فبراير 1980.

مسلسل "SUITS بالعربي" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، ريم مصطفى، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم أحمدي.