فريق "واما" ضيوف أحمد فهمي في برنامج "أحلى كلام" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف الفنان أحمد فهمي، أعضاء فريق واما، في برنامجه "أحلى كلام"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن آخر أعمال "واما" أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين نجوم ريكوردز وهاي واي.

وكان فريق واما، طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى"، والذي ضم 10 أغنيات، بينهم: "بنتهرب"، فطومة"، و"على فكرة" وغيرهم، وتم التعاون فيهم مع عدد من الشعراء أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب وغيرهم.