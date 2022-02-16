ليفربول يمازح محمد صلاح.. “اضحك تضحك الدنيا‏”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

مازح نادي ليفربول، نجمه المصري محمد صلاح، قبيل مواجهة ‏‏”الريدز” ومضيفه إنتر ميلان، المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ‏الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا‎.‎

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”، ‏تغريدة طريفة مرفقة بصورة لصلاح وهو يضحك أثناء التدريبات وعلق ‏‏”اضحك تضحك الدنيا‏”.‎

كما نشر ليفربول صورة أخرى لنجمه المصري بالمطار، في الطريق ‏إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر، مع تعليق: “كاميرات المعجبين ‏تلاحق الملك في كل أنحاء العالم‎”.‎

وعادة ما يغازل نادي ليفربول، نجمه صلاح، خاصة بعد المباريات التي ‏يتألق فيها “الفرعون” المصري من خلال تسجيله للأهداف أو صناعتها‎.‎

ويحتضن ملعب “سان سيرو”، موقعة إنترميلان وضيفه ليفربول، ومن ‏المتوقع أن يتواجد صلاح في التشكيلة الأساسية لـ”الريدز‎”.‎

تجدر الإشارة إلى أن لقاء إنتر وليفربول سيتجدد في الثامن من الشهر ‏المقبل في ملعب “أنفيلد”، معقل ليفربول، وذلك لتحديد هوية المتأهل إلى ‏ربع نهائي دوري الأبطال‎.‎