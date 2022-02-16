كورونا يحرم إيزابيل أوبير من “الدب الذهبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: غابت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير عن مهرجان برلين السينمائي، حيث كان مقرراً أن تتسلم جائزة الدب الذهبي الشرفية عن مجمل مسيرتها، وذلك بسبب إصابتها بكوفيد-19، بحسب المنظمين.

وأشار المنظمون إلى أن نتيجة فحص كورونا للممثلة في باريس أتت إيجابية، ما يعني أنها لن تتمكن من حضور المهرجان السينمائي الدولي الذي تستمر مسابقته الرسمية حتى اليوم.

وتقرر أن تقام مراسم تسليم جائزة الدب الذهبي الشرفية وفق المتبع، على أن يُستعاض عن التكريم الحضوري بمداخلة عبر الفيديو للنجمة الفرنسية التي تشارك في المهرجان بفيلم خارج المسابقة الرسمية بعنوان “A propos de Joan”.