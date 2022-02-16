ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث.. والسبب مشهد في “حب البنات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم “حب البنات”، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما، خلال فيلم “حب البنات”.

وقامت النجمة المصرية المحبوبة بنشر الفيديو عبر حسابيها في “تيك توك” و”إنستجرام”.

ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في هذ الفيلم الذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم مثل أشرف عبدالباقي وأحمد عز وحنان ترك وهنا شيحة، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات، خاصة خلال الـ”فالنتاين”.

وقالت ليلى علوي في المشهد: “مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بالحب”، وهو ما كررته عندما أعادت تمثيل نفس المشهد بعد 18 عاماً على حساباتها التواصلية.