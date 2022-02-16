هند صبري تكشف لأوّل مرّة أسراراً عن حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة هند صبري في برنامج ABtalks، الذي يُذاع عبر “يوتيوب”، عن خطوطها الحمراء في العلاقات، مؤكدة أنها لا تطيق الكذب ولا تتقبّله أبداً، كما كشفت العديد من أسرار حياتها.

وردّت هند على سؤال مقدّم البرنامج: “ما هو الشيء الذي لا تقبلينه أو تسامحين فيه؟” قائلة: “لا أحب الكذب وسأنفصل عن زوجي إذا كذب عليّ”.

كما كشفت تفاصيل طلاق والديها، موضحةً أنها أصبحت تائهة وشعرت بالوجع بعد انفصالهما.

كما باحت بالعديد من الأسرار في حياتها الشخصية لأول مرة، قائلةً: “طفولتي كانت هادية جداً وكنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا اتوجّعت وتهت”.

وأضافت: “في سنّ معينة في حياة المرأة بتفقد صوتها، هي من كتر ما سمعت كلام تعمل إيه”.

وكانت هند صبري قد تصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مسلسلها “البحث عن علا”، حيث نال إعجاب الجمهور، وهو من إخراج هادي الباجوري، وتأليف غادة عبد العال ومها الوزير، ويضم عدداً كبيراً من الفنانين، من بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، محمود الليثي، يسرا، ندى موسى، وداليا شوقي، وتدور أحداثه حول شخصية علا عبد الصبور، التي تحاول استعادة حياتها عقب مرورها بتجربة طلاق، وتبحث عن شغفها وتبدأ مشروعها الخاص.

من ناحية أخرى، تشارك هند صبري في فيلم “كيرة والجن”، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويضمّ عدداً كبيراً من الفنانين، بينهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، روبي، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه في إطار من الدراما عام 1919.