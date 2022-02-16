شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان تشارك فى بطولة مسرحية " الحفيد " على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما بين التصوير والبروفات تواصل الفنانة نورهان نشاطها الفني هذه الأيام حيث تشارك في بطولة العمل المسرحي"الحفيد"، لتجسد إحدى بنات " زينب " التي تقدمها الفنانة لوسي ، وتواصل البرفات علي المسرح القومي بشكل مستمر مع المخرج يوسف المنصور .

نورهان تصور أيضا المسلسل الرمضاني " يوتيرن " مع المخرج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخي وكريم قاسم

مسرحية "الحفيد" عن روايتي أم العروسة والحفيد من تأليف الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، و تدور فكرتها الأساسية حول سيطرة كلام الناس على حرية الإنسان واختياراته، ويتضح ذلك من خلال شخصية زينب وأولادها الذين يعتبروا نموذجًا حيًا يمثل المجتمع المصري وتحولاته من الثمانينات وحتي العصر الحديث، والعرض يناقش القضية فى إطار كوميدي اجتماعي ساخر.

يذكر أن فيلم فيلم "أم العروسة" قدم في عام 1963 وقام ببطولته تحية كاريوكا وسميرة أحمد وعمال حمدي وحسن يوسف ويوسف شعبان ومديحة سالم، وكانت تدور أحداثه حول (حسين) رب أسرة مصرية كبيرة ، يعاني من مشاكل تدبير تكاليف زيجة ابنته الكبرى ، فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية في الشركة التي يعمل بها بنية رده فيما بعد وفي إطار ذلك يتعرض الفيلم للحياة الاجتماعية للأسرة المصرية في ذلك الوقت .