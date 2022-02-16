شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان الكويتي جاسم عباس بعد معاناة مع المرض بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام أدخل على أثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بـ الكويت، حسب ما أوردته وسائل إعلام الكويتية .



جاسم عباس

وقال مصدر مقرب من الفنان الراحل وقتها إن "ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقل عباس إلى العناية المركزة".

وحرص نجوم الساحة الفنية بالكويت على طلب الدعاء من الجمهور للفنان المحبوب وانتشرت صور جاسم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بدعوات العشرات من محبيه.

وشارك الفنان جاسم عباس في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات "الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو"، كما قدم للتلفزيون أعمال "جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر"

كما توفي منذ أيام الفنان جرير منصور، بعد صراع مع المرض وهو ما أعلنه المطرب هيثم سعيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "توفى إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن وورقة شفرة والهرم الرابع والريس عمر حرب وأعمال أخرى".

وتابع المطرب هيثم سعيد: "جرير منصور كان راجل جميل جداً عالمستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

المعروف أن "جرير منصور" ممثل مصرى بدأ نشاطه الفنى فى نهاية السبعينيات حيث برع فى تقدم أدوار العميل الأجنبى ورجل المافيا والمهرب فى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وشارك فى العديد من الأعمال منها فيلم "أسياد وعبيد"1978 وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981 وفيلم "أمير الظلام" 2002 ومسلسل "كلام نسوان" 2009 ومسلسل "الصفعة" 2012 ومسلسل "المرافعة" 2014.