شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يروج لحفله بالمملكة العربية السعودية بصحبة أصالة.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب رامي جمال على الترويج لحفله المقبل فى المملكة العربية السعودية، والذى يشارك في إحياءه مع المطربة الكبيرة أصالة، وذلك من خلال حسابه على موقع انستجرام إذ كتب فى تعليقه على صورة ترويجية للحفل قائلاً : "جمهور الرياض الغالي نشوفكم يوم ٢٢ مع أختي الغاليه أصاله في حفل مختلف جدا إن شاء الله في المناسبة الوطنيه الغاليه، يوم التأسيس".



رامى جمال واصالة



رامى جمال على انستجرام

من ناجية أخرى يتعاون النجم رامى جمال فى أغنية جديدة تحمل اسم "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسة" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد ابراهيم ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحا كبيرا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية .وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.