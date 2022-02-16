شكرا لقرائتكم خبر عن كان بيتلخبط فى زوجاته.. طرائف رشدى أباظة مع جميلات فيلم الزوجة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان فيلم الزوجة 13 من أجمل الأفلام المصرية وأكثرها مشاهدة ، حيث شارك فى بطولته الفنان الكبير رشدى أباظة والفنانة الجميلة شادية وامتلأ الفيلم بالمشاهد والمواقف الكوميدية ، حيث كان يحكى عن شاب مزواج تزوج 12 مرة وفى كل مرة يطلق زوجته ليرضى نزواته ويتزوج بغيرها، حتى وقع فى حب الزوجة رقم 13 التى قامت بدورها الفنانة شادية ، وعرفت الزوجة بنزواته السابقة فقررت أن تعطيه درساً ومنعت نفسها عنه وسارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدى رومانسى.

وخلال تصوير الفيلم الذى ضم عدد من النجوم إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة حدثت عدد من الطرائف ومنها عندما تم تصوير بعض المشاهد فى الاسكندرية وكان ذلك فى عز الشتاء ، واصطحب المخرج فطين عبدالوهاب فريق العمل إلى عروس البحر المتوسط ومنهم دستة الزوجات السابقات لبطل الفيلم وكان المشهد يتطلب أن يرتدين المايوهات.

ولاحظ رشدى أن زوجاته السابقات فى الفيلم يرتجفن من البرد، فقال للمخرج :" جرى إيه يافطين، مش حرام عليك تبهدل الحريم بتاعتنا بالشكل ده "، فرد فطين عبدالوهاب ضاحكاً :" يعنى قلبك عليهم أوى"، فقال الفنان الكبير :" طبعاً "، وهنا قال له المخرج :"أمال طلقتهم ليه "، فضحك رشدى قائلاً :" وانا مالى المخرج عاوز كدة"

وكان رشدى أباظة يعانى خلال تصوير الفيلم من عدم قدرته على حفظ أسماء زوجاته السابقات لأن أغلبهن كن من الوجوه الجديدة، واقترح المخرج لحل هذه المشكلة أن يكتب قائمة بأسمائهن وأمام كل منهن رقم معين هو ترتيبها بين الزوجات المطلقات ، وخلال فترة الاستراحة كان الفنان الكبير يخرج القائمة من جيبه ليذاكرها مردداً :" نعمات 6 ، فتحية 7، أمال 8، ناهد 9، وهكذا.

ورغم ذلك تعذر على رشدى أباظة حفظ الأسماء والأرقام، فقال له فطين عبدالوهاب:" وبعدين معاك بقى، عايزنى أعمل ايه أكتر من كدة"، فأجاب رشدى :"اكتب لى اسم كل واحدة على ورقة واشبكها فيها"