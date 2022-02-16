تفاصيل حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لجوائز الدورة الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم مساء الثلاثاء، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في مسرح سيد درويش، وبدأ الحفل في الثامنة مساء بحضور عدد كبير من صناع السينما والجمهور، وكان على رأس الحضور الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنان علاء مرسي، والفنان تامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

بدأ الحفل بعزف موسيقي للعازف الدكتور وفيق عدلي، حيث بدأ بعزف لحن أغنية "قلبي ومفتاحه" للفنان فريد الأطرش، ثم عزف لحن أغنية "إن راح منك يا عين" للفنانة شادية، ثم ختم الفقرة الموسيقية بعزف إحدى المقطوعات للموسيقار عمر خيرت.

وبعد فقرة العزف بدأ الإعلان عن الجوائز، حيث تم الإعلان في البداية عن جائزة لجنة تحكيم جمعية النقاد المصريين، والتي فاز بها للفيلم الأمريكي "شعور من خلال" للمخرج دوج رولاند"، والذى كان مشاركاً في مسابقة الأفلام الروائية الدولية.

جوائز مسابقة أفلام الطلبة

بعدها تم الإعلان عن جوائز مسابقة أفلام الطلبة، وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية أفضل فيلم لـ "العين الثالثة" للمخرج دينا ياسر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم "كلاكس" للمخرجة مايا صباهي، وحصل أربعة أفلام على تنويهات خاصة وهي، الممثلة هبة عبد الغني عن فيلم "قهوة فريال"، المخرجة آية مرسي عن فيلم "أحبك أكرهك"، فيلم "فالسي" للمخرج آدهم مدحت عن استخدام التكنولوجيا بشكل جيد، وفيلم "سكس دول" للمخرج معتز النجار.

جوائز مسابقة الفيلم العربي

ثاني مسابقة تم الإعلان عن جوائزها كانت مسابقة الفيلم العربي، وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم السوري "الحقيقة - المقابلة" للمخرجة مارسيل العيد، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية مناصفة بين الفيلم التونسي "كورنتي" للمخرج عزيز شناوي، والفيلم السوري "سارة" للمخرج علاء أبو فراج، وحصلت أربعة أفلام على تنويه خاص وهم، الفيلم المصري "احترس من الوحش" للمخرج عبد الرحمن حمد، والفيلم البحرينى "سلام" للممثل إبراهيم البراوي، والفيلم السعودي "لاهث" للتصوير، والفيلم السوري "سارة" للممثلة سهير صالح.

جوائز مسابقة أفلام الرسوم المتحركة

ثم جاء الدور على المسابقة الثالثة وهي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وأعلنت لجنة تحكيمها عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم الباكستاني "تمرير" للمخرج عرفات عرفات مظهر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم "أعماق ليل" من هونج كونج للمخرج "ستب سي"، وتم إهداء تنويه خاص للفيلم الجزائري "جسر" للمخرج بوكيف شوقي.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية

وفيما يتعلق بجوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى" للمخرجة هيا الغانم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية للفيلم البرتغالي "تاليا" للمهرج بيدرو كروز.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية الدولية

وأخيراً تم الإعلان عن أهم جوائز المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، فقد نجح الفيلم الروسي "كووكوو"، للمخرجة سفيتلانا بيلوروسوفا في اقتناص جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية في المسابقة، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية للفيلم الإيطالي "منظور جديد" للمخرجة إيمانويلا بونزانو، وقررت لجنة التحكيم إعطاء تنويه خاص إلى الفيلم المصري "فتوى في البوس" للمخرج سليم العدوي، والفيلم الأمريكي "شعور من خلال" للمخرج دوج رولاند.

وأقيمت الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والأولى دولياً، في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، بحضور عدد كبر من صناع الأفلام من مصر وعدد من الدول الاخرى، في حضور عدد من المخرجين وصناع السينما والنقاد والصحفيين المصريين، وأقيمت عروض المهرجان في سينما مترو وسط حضور جماهيري مكثف من جمهور الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلم في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.