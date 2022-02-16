سيمون تنعى زوجة صلاح جاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سيمون، السيدة سوسن زكي أرملة الشاعر والكاتب الكبير صلاح جاهين.

ونشرت سيمون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة: "البقاء لله الأستاذة سوسن زكي زوجة الراحل صلاح جاهين".

سوسن زكي هي أرملة الشاعر والكاتب ورسام الكاريكاتير الكبير صلاح جاهين، وهي والدة ابنه الأكبر الشاعر بهاء جاهين.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان السيدة سوسن زكي عقب صلاة ظهر أمس الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن الشاعر الكبير صلاح جاهين رحل عن عالمنا في 21 أبريل 1986، عن عمر يناهز 56 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.