"العين الثالثة" يحصد الجائزة الأولى لأفلام الطلبة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم أمس، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة

وفيما يخض جوائز مسابقة أفلام الطلبة، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية أفضل فيلم لـ "العين الثالثة" للمخرج دينا ياسر، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم "كلاكس" للمخرجة مايا صباهي، وحصل أربعة أفلام على تنويهات خاصة وهي، الممثلة هبة عبد الغني عن فيلم "قهوة فريال"، المخرجة آية مرسي عن فيلم "أحبك أكرهك"، فيلم "فالسي" للمخرج آدهم مدحت عن استخدام التكنولوجيا بشكل جيد، وفيلم "سكس دول" للمخرج معتز النجار.

وكانت مسابقة أفلام الطلبة قد شهدت مشاركة 9 أفلام من جامعات ومعاهد مصرية مختلفة، عُرضت على مدار أيام المهرجان وشهدت إقبال كبير من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلم في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنانان علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه