منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد والدتها، الذي وافق أمس 15 فبراير .

ونشرت منة صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا ما يحرمني من ضحكتك أبدًا، كل سنة وأنتي طيبة وكل سنة وأنتي الحب".

وشاركت منة فضالي في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، مي عمر، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

يذكر أن منة فضالي، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة 14 يومًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الحمدلله سلبي.. ربنا يشفي كل مريض يا رب.. 14 يوم في البيت كورونا منهم أسبوع بموت بجد.. الحمد لله، خلو بالكم مرض وتعب صعب".