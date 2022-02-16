بعد تدهور حالته بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 10:13 صباحًا

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث ‏دخل العناية المركزة في المستشفى الأميري الأسبوع الماضي‎.‎

وعانى عباس من مشاكل في الكلى وخلايا الرأس والأعصاب، ما أدى ‏إلى نقص في الأوكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض ‏في السابق‎.‎

ويعتبر من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجهة ‏للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، لا سيما في فترة التسعينات ‏من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل “الحبوبة”، “السمكة ‏والصياد”، “سندريلا”، “فيدو ديدو” وغيرها، كما قدم في التلفزيون ‏أعمالا عدة، بينها “جلثم وميثة”، “سمسمية وسمسوم‎”.‎