بعد تدهور حالته بشكل مفاجئ.. وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 10:13 صباحًا
جاسم عباس
توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، إثر تدهور مفاجئ في صحته حيث دخل العناية المركزة في المستشفى الأميري الأسبوع الماضي.
وعانى عباس من مشاكل في الكلى وخلايا الرأس والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأوكسجين، على الرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.
ويعتبر من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، لا سيما في فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث عمل بمسرحيات، مثل “الحبوبة”، “السمكة والصياد”، “سندريلا”، “فيدو ديدو” وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالا عدة، بينها “جلثم وميثة”، “سمسمية وسمسوم”.