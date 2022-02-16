شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل "أزمة منتصف العمر" السبت المقبل فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج كريم العدل، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، يوم السبت المقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد تأجيل انطلاق العمل أسبوعين، حيث كان مقرر البدء في التصوير الأسبوع الماضي ولكن تم التأجيل لعدم الانتهاء من كافة التفاصيل والتنسيق مع أبطال العمل.

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.

ويعود كريم فهمى بـ"أزمة منتصف العمر" إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.

وتعيش ريهام عبد الغفور حالة من النشاط على مستوى دراما المنصات إذ تشارك فى أكثر من مسلسل للعرض على إحدى المنصات الرقمية، الأول هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويخرجه محمد بكير.

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل آخر بعنوان "قانون العمل" من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته إياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف وكذلك كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة وبطولة باسل خياط ومحمد علاء وإخراج السدير مسعود.