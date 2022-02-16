شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية جيهان خليل فى مسلسل "حرب نفسية" مع أروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة جيهان خليل تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب نفسية" من 15 حلقة، ثانى حكايات مسلسل "وجوه" المقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، وتجسد جيهان خلال الأحداث شخصية "شهد" التي تمر بالعديد من التناقضات وتحوم حولها الشكوك دائماً حتى يكتشف أمرها في نهاية الحلقات.

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في اطار سيكو دراما، ويسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين جيهان خليل والمخرج أحمد شفيق بعد حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة dmc.

وفى سياق آخر انتهت جيهان مؤخراً من تصوير مسلسل "سوشيال" من 15 حلقة أيضاً ومقرر عرضه قبل شهر رمضان المقبل، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامرفرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتجسد خلال الأحداث دور زوجة أحمد زاهر ويحدث بينهما مشاكل تتسبب في الانفصال.

كما تظهر جيهان خليل كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "الغرفة 207" المكون من 10 حلقات والمأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري ومحمد بكير، وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل.

يذكر أن جيهان شاركت مؤخراً في حكاية "ع الهامش" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة dmc، فكرة يسرى الفخرانى، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت.