كريم محسن يطرح أحدث اغانيه بعنوان "قصر الكلام" احتفالا بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان الشاب كريم محسن أحدث أغانيه بعنوان "قصر الكلام" احتفالا مع جمهوره بعيد الحب وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي .

"قصر الكلام" من كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع كريم محسن وميكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح، وإشراف فني هالة دعبس وجيتار مصطفى أصلان.

ويعقد كريم هذه الفترة العديد من الجلسات الفنيه مع عدد من أكبر الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي للاستقرار على عدد من المشاريع الغنائية التي سيقوم بطرحها لجمهوره خلال الفترة المُقبلة .

يذكر أن آخر أعمال المطرب كريم محسن ألبوم غنائي بعنوان "قابل بقى" وضم الألبوم 12 أغنية، من بينها: "حبيبي أنا"، "الفرصة مش سعيد"، "بستناك"، "مبروك"، "بلاش تتعشم" وغيرها.