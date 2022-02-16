محمود العسيلى يطرح أحدث أغانيه "رقصة سلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب محمود العسيلى أحدث أغانيه "رقصة سلو"على حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب.

أغنية "رقصة سلو" من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر خالد سند.

وتقول كلمات الأغنية: "في رقصة سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي بالي، و لمسه إيد تودي بعيد لسكة مجاتش في خيالي واتاري الليل مخبيلي حكاوي و سر أنا هشيله وفي وسط السهرة يحكيلي علي حب جايلي وهاجيله، حبيبي جاي خلاص جمبي".

وكان المطرب محمود العسيلى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "قلقان"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحققت أغنية "قلقان" نجاحا كبيرا منذ طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء محمود العسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.