"تمرير" أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم أمس، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة

وفيما يخص جوائز مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم الباكستاني "تمرير" للمخرج عرفات عرفات مظهر، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية لفيلم "أعماق ليل من هونج كونج للمخرج "ستب سي"، وتم إهداء تنويه خاص للفيلم الجزائري "جسر" للمخرج بوكيف شوقي.

وكانت مسابقة أفلام الرسوم المتحركة قد شهدت مشاركة 12 فيلم من دول مختلفة حول العالم، عُرضت على مدار أيام المهرجان وشهدت إقبال كبير من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلم في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنانان علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه