شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ Nightmare Alley لتصل إيراداته لـ 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley بـ حوالى مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل إلى 30 مليونا و 13 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 17 ديسمبر من العام الماضى 2021، وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 11 ملايين و 11 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و19 ملايين وألفين دولار بدور العرض حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Nightmare Alley فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته فى الحديث يدعى كارنى، ويجسده برادلى كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائى مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادل كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا وبول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

برادلى كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمى ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دى كابريو الذى كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.

كما ظهر الممثل الأمريكي برادلي كوبر مع عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك، مما أثار شائعات عن عودة علاقتهما الرومانسية مؤخرًا، بعد عامين من الانفصال فى علاقتهما التى دامت أربع سنوات، حيث تم رصدهما يسيران معًا فى أحد شوارع مدينة نيويورك، وحسب الديلى ميل كشف فيديو متداول لـ برادلي كوبر وهو يبتسم أثناء سيره فى مدينة نيويورك ممسكًا بذراع حبيبته السابقة العارضة الروسية إرينا شايك، التي كانت تعابير وجهها أقل وضوحًا خلف قناع الوجه والنظارات الشمسية، ما أدى إلى ظهور شائعات عودة علاقتهما، لا سيما أن ابنتهما لم تكن معهما، حيث إن لديهما ابنة تدعى ليا، وتبلغ من العمر 4 سنوات.