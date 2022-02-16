بوسي شلبي تحضر بروفات كارول سماحة قبل حفلها بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الإعلامية بوسي شلبي بروفات الفنانة اللبنانية كارول سماحة، قبل حفلها الذي تحييه غدًا بدار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت بوسي مقطع فيديو وصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظرونا غدا حفل عيد الحب مع كارول سماحة في دار الأوبرا المصرية".

وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين في إطار الاحتفال بعيد الحب، على المسرح الكبير، يحيي الأول مع نجوم الأوبرا، الفنان علي الحجار، أما الحفل الثاني فتحييه الفنانة كارول سماحة.

يُقام الحفل الأول في الثامنة مساء الثلاثاء 15 فبراير يقدم الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو أحمد عاطف كوكبة من أعماله الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، ويسبقه فاصلا للمطربة مي فاروق التي تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربي .

أما الحفل الثاني فيأتي موعده مساء الأربعاء 16 فبراير، وتقدم الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي نخبة من أعمالها الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولي وآيات فاروق .