"سهرة مع ليلى" يحصد جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء أمس، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي الدورة التي أقيمت في الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجاري، وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان في مسابقاته الخمس المختلفة

وفيما يخض جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، أعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن جوائزها، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم هيباتيا الذهبية إلى الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى" للمخرجة هيا الغانم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة هيباتيا الفضية للفيلم البرتغالي "تاليا" للمهرج بيدرو كروز.

وكانت مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية قد شهدت مشاركة 10 أفلام من دول مختلفة حول العالم، عُرضت على مدار أيام المهرجان وشهدت إقبال كبير من الجمهور الذي شاهد أفلام المهرجان بالكامل.

وعرضت خلال دورة هذا العام أفلام مميزة من جميع دول العالم وصل عددها في مسابقات المهرجان الخمس إلى 56 فيلماً، انقسمت إلى 16 فيلم في المسابقة الروائية الدولية، 10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، 12 فيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية العربية، و9 أفلام في مسابقة أفلام الطلبة.

أقيم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية الدولي للفيلم القصير في مسرح سيد درويش، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، الفنانان علاء مرسي وتامر فرج، وجميع أعضاء لجان التحكيم الثلاث، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه