فيديو.. عمر زكي يصدر أغنية "يا حواء" بمناسبة عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر المخرج عمر زكي، أغنية جديدة للفنان الشاب أمين خطاب بعنوان "يا حواء" بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: مؤمن راجح، وألحان إسلام فتحي، وتوزيع وليد نور، وإخراج عمر زكي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المخرج عمر زكي، عن إطلاق أغنية جديدة للفنانة صولا عمر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر صورة له برفقة صولا عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلق عليها: انتظروا المفاجأة

ويعد هذا هو التعاون بين الثنائي بعد نجاح الأغنية الأخيرة "مقصودة" لصولا والتي كانت من تصوير وإخراج عمر زكي، حيث حقق الفيديو كليب 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، لذلك قرر الثنائي تكرار التجربة وطرح أغنية جديدة، وفقا لتصريحات المخرج الشاب

وتم طرح أغنية "مقصودة" 8 أكتوبر الماضي على موقع "يوتيوب"، والتي كانت من كلمات وألحان وغناء صولا عمر، توزيع وميكس حاتم محسن، مدير التصوير والإخراج عمر زكي، والمنتج المنفذ أحمد أشرف.