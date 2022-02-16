شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يطرح أغنيته الجديدة "قصر الكلام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب كريم محسن أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قصر الكلام" احتفالا مع جمهوره بعيد الحب وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "قصر الكلام" من كلمات محمود فاروق وألحان وتوزيع كريم محسن وميكس وماستر مهندس الصوت ماهر صلاح وإشراف فني هالة دعبس وجيتار مصطفى أصلان.

كما يستعد كريم محسن هذه الفتره للعديد من الجلسات الفنية مع عدد من أكبر الشعراءوالموزعين والملحنين للاستقرار على عدد من المشاريع الغنائيه الذي يقوم بطرحها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن ألبومه الغنائي الذي طرحه بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.