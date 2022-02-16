شاهد.. شريفة ماهر تصدم نشوى مصطفى وترفض الدعاء بالرحمة لابنها المتوفي: “ما تطلعش مني”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر تفاصيل صادمة عن الأزمات التي تواجهها مع أبنائها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت شريفة ماهر، خلال استضافتها في برنامج “بنت البلد” مع الممثلة المصرية نشوى مصطفى، أن ابنتها استولت على عمارة قيمتها ملايين الجنيهات وطلبت مني الطلاق من زوجي” قائلة: “ابنتي قالت لي: تطلقي من جوزك وإلا ملكيش حاجة”.

وبعدما طلبت نشوى مصطفى من شريفة ماهر الدعاء لابنائها بالهداية اجابت “ما تطلعش مني وتابعت “يهدي مين يهدي شيطان؟ ما الشيطان ما يتهديش”.

كما كشفت شريفة ماهر أنها لم تكن راضية عن ابنها بسبب الخلافات الكبيرة التي كانت بينهم لحين وافته المنية، حيث أشارت أنها سامحته عن أفعاله، وحينما طلبت منها نشوى الدعاء له بالرحمة رفضت وقالت: “هو ربنا يرضى إنه يعمل في أمه كده”.

كما تحدَّت شريفة عن ابنتيها، حيث وصفت الكبيرة “ناهد” بـ”الثعبانة” أما ابنتها الصغرى “نيفين” فأشارت أن حنية الأرض وضعت داخلها، كما أنها نسخة طبق الأصل عنها.