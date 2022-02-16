ايقاف عمر كمال عن الغناء بعد اتهامه بالسخرية من هاني شاكر.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 فبراير 2022 02:43 صباحاً - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر،ايقاف الفنان ​عمر كمال​، عن الغناء في مصر بعد تصريحاته عن النقابة ومهاجمته النقيب ​هاني شاكر​.

وأفاد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، إلى أن مدة الإيقاف غير معلومة، ولكنها ستستمر لحين تحديد موعد للتحقيق معه داخل النقابة.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيان لها: ”ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول على رمز فني وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية، وعاصرت عظماء، وظلت رمزاً للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية“.

وتابعت النقابة في بيانها: ”ترفض النقابة النيل أو التلفظ على شخصيه (هاني شاكر) من أي طامح أو حالم بالنيل منه، حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية“.

وأضاف البيان: ”تدين النقابة ظهور أي مطرب مصري على السوشيال ميديا ظهورا غير لائق حديثاً وحركة، والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة“.

وأحيا عمر كمال خلال الأيام الماضية حفلات ضمن جولة غنائية في عدة ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية. وتصدر التريند بسبب تصريحات ادلى بها حول المبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضاها مقابل إحيائه حفلات خارج مصر مما اثار الجدل بشكل واسع،