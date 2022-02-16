شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار صلاح الشرنوبى يحكى كواليس لقائه الفنانة الكبيرة نجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، الموسيقار صلاح الشرنوبي، والمطربة شيماء ناجى والمطرب محمد جمال حفيد الموسيقار الراحل محمد الموجى، وتحدث الشرنوبى عن مشواره الفني وتعاونه مع أشهر المطربين فى الوطن العربى.

وتكلم الموسيقار صلاح الشرنوبى عن لقائه الفنانة نجاة، قائلا: "أنا والشاعر محمد حمزة قابلنا نجاة، سمعتها 4 أغانى، الأغنية الأولى لم تعلق، سمعتها الثانية من غير ما تعلق برضه، سألتها إيه رأيك؟ قالت لى فى كلمة فى الأغنية الأولى مقدرش أنطقها، مشينا وبعدها بكم سنة كلمتنى عن أغنية اسمها "اطمن"، جريت روحت لها وغنتها فى احتفالات أكتوبر".

وكشف صلاح الشرنوبى أن أغنية "كبريائى" للفنانة ميادة الحناوى لحنها فى الأساس للفنانة وردة، لكن فى النهاية غنتها ميادة الحناوى، مضيفا أنه لحن أغنية "أحب فى غرامك" للفنانة لطيفة على الهواء.

وقدم الموسيقار صلاح الشرنوبى خلال الحلقة المطربة شيماء ناجى التى قالت: "أنا اتربيت على ألحان صلاح الشرنوبى، من الست وردة وأصالة وميادة الحناوى، وقال عنها الموسيقار الكبير: "صوتها مختلف عن أختها مروة ناجى".

كما قدم الشرنوبى، المطرب الشاب محمد جمال حفيد الموسيقار الراحل محمد الموجى، الذى قال عنه الشرنوبى إنه من جيل أحمد سعد ورامى صبرى وشيرين عبد الوهاب، وأضاف: "بس هو اللى كسل شوية".